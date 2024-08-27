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В Монголии открыли памятник маршалу Жукову

На открытие бюста прибыли родные внучка и правнучка прославленного маршала, а также участница сражения на Халхин-Голе Цэрэнгийн Чэмэдцэрэн.
2024-08-27 10:46:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны Росии сообщает об открытии в Монголии памятника четырежды Герою СССР, Герою Монгольской Народной Республики, прославленному маршалу Георгию Жукову. 

В церемонии открытия приняли участие врио командующего войсками ВВО Михаил Носулев, посол России в Монголии Алексей Евсиков, военный атташе РФ в Монголии Павел Петрунин, министр обороны Монголии Сандагийн Бямбацогт, а также военнослужащие двух стран, принимавшие участие в совместных учениях «Селенга-2024».

Также на открытие прибыли родные внучка и правнучка маршала Жукова и участница сражения на реке Халхин-Гол Цэрэнгийн Чэмэдцэрэн. Поучаствовали и юнармейцы, а также представители других общественных организаций из Забайкалья и Бурятии.

Возложив венки и цветы к бюсту Жукова, военнослужащие России и Монголии посетили мемориал летчикам-красноармейцам, а также почтили память погибших в боях на Халхин-Голе героев. 

Ранее сообщалось, что в Сочи открыли памятник погибшим участникам специальной военной операции

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Памятник #Монголия #Георгий Жуков #Селенга-2024
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