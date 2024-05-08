В Сочи открыли памятник погибшим участникам спецоперации

В Адлерском районе Сочи состоялось торжественное открытие памятника погибшим участникам спецоперации.

Высота скульптуры - 2,4 метра. Ее подарил городу фонд помощи инвалидам и ветеранам боевых действий «Своих не бросаем». Фигуру выполнил в мастерской офицер запаса Александр Чаплыгин.

«Лицо воина в современном обмундировании закрыто маской, на плече ручной пулемет. За правой ногой прячется маленькая девочка. Воин прикрывает ее собой, он защищает ребенка, он защищает Родину», - описал памятник президент фонда Дмитрий Воробьев.

Он добавил, что этот экземпляр памятника взят за основу - похожие мемориалы будут открываться и в других городах России.

Сам памятник установили рядом с монументам воинам Великой Отечественной и воинам-афганцам. Недалеко находится и Аллея славы с бюстами Героев СССР, а также стелла памяти погибшим в авиакатастрофе над Черным морем.

Ранее сообщалось, что в Москве открыли памятник молодогвардейцам.