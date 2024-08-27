МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Жительница Курской области рассказала о встрече с восемью танками ВСУ

Житель Курской области чудом выжил после обстрела его автомобиля из восьми танков ВСУ.
Дарина Криц 2024-08-27 00:28:29
© Фото: Klaus-Dietmar Gabbert dpa Globallookpress

Жительница Курской области рассказала об обстреле украинскими танками машин, на которых она ехала со своими родственниками. По словам Марины Касьяновой, в первой машине были ее супруг и зять, во второй - она сама с сыном и сестрой мужа. Женщина сообщила, что в общей сложности им встретились восемь танков ВСУ.

«Восемь украинских танков выехали нам навстречу и начали расстреливать наши машины. Муж не успел свернуть, и танки бахнули в их машину сразу», - рассказала Марина в комментарии RT.

Ее сын побежал к автомобилю, в котором находился отец, и открыл горящие двери. Марина отметила, что из-за дыма не было видно, есть ли в салоне кто-то живой. Двумя днями позднее, добавила жительница Курской области, она получила фото мужа из больницы. Мужчина уже перенес восемь операций, в настоящее время врачи пытаются сохранить ногу, пострадавшую больше всего.

Также она сообщила, что ее автомобиль при встрече с танками ВСУ съехал в кювет. Вместе с сыном и сестрой мужа она смогла выбраться из него и побежать лесопосадками. Когда женщины бежали, их преследовали беспилотники, при этом родственница мужа получила пулевые ранения в руку, Марина назвала чудом то, что ее супруг остался живым, подчеркнув, что в автомобиле все горело.

В то же время волонтеры 26 августа показали эвакуацию маломобильных жителей Курской области. Многие из жителей, вывезенных из Глушковского и Рыльского районов, не способны передвигаться самостоятельно, поэтому им помогают.

#в стране и мире #танки #Курская область #мирные жители #обстрелы всу
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
2
Су-34. Работа в зоне СВО
3
Су-35С. Экстремально опасный
4
Высшая школа ВДВ
5
«Альфа». 50 лет
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
8
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 