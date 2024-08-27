Жительница Курской области рассказала о встрече с восемью танками ВСУ

Жительница Курской области рассказала об обстреле украинскими танками машин, на которых она ехала со своими родственниками. По словам Марины Касьяновой, в первой машине были ее супруг и зять, во второй - она сама с сыном и сестрой мужа. Женщина сообщила, что в общей сложности им встретились восемь танков ВСУ.

«Восемь украинских танков выехали нам навстречу и начали расстреливать наши машины. Муж не успел свернуть, и танки бахнули в их машину сразу», - рассказала Марина в комментарии RT.

Ее сын побежал к автомобилю, в котором находился отец, и открыл горящие двери. Марина отметила, что из-за дыма не было видно, есть ли в салоне кто-то живой. Двумя днями позднее, добавила жительница Курской области, она получила фото мужа из больницы. Мужчина уже перенес восемь операций, в настоящее время врачи пытаются сохранить ногу, пострадавшую больше всего.

Также она сообщила, что ее автомобиль при встрече с танками ВСУ съехал в кювет. Вместе с сыном и сестрой мужа она смогла выбраться из него и побежать лесопосадками. Когда женщины бежали, их преследовали беспилотники, при этом родственница мужа получила пулевые ранения в руку, Марина назвала чудом то, что ее супруг остался живым, подчеркнув, что в автомобиле все горело.

В то же время волонтеры 26 августа показали эвакуацию маломобильных жителей Курской области. Многие из жителей, вывезенных из Глушковского и Рыльского районов, не способны передвигаться самостоятельно, поэтому им помогают.