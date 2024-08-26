Депутат бундестага рассказал о реальной причине ареста Дурова

Действительной причиной ареста основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции является борьба с оппозицией. Об этом РИА Новости заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

По его словам, он не знает состава формальных обвинений, но отметил, что в подобных случаях ищутся предлоги для принятия соответствующих мер.

Котре сказал, что ведущие СМИ Германии упоминают, что Telegram - платформа для «правых экстремистов и сторонников теорий заговора».

«При этом Telegram защищает своих пользователей и оппозиционеров. Это и будет настоящей причиной процесса над Павлом Дуровым. Хотят принять меры против соответствующей оппозиции», - заявил депутат.

Напомним, что Павла Дурова арестовали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел на частном самолете. Мужчину подозревают в отмывании доходов, наркотрафике и отказе от сотрудничества с властями. В общей сложности по предъявляемым обвинениям ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее стало известно о продлении срока ареста Дурову до 96 часов.