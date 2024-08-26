СВР: США готовят «цветную революцию» в Грузии перед выборами

Вашингтон крайне недоволен развитием ситуации в Грузии на фоне предстоящих парламентских выборов в стране. Американские власти готовят в Грузии «цветную революцию» перед 26 октября. Об этом заявили в Службе внешней разведки России.

«Американцы готовят "цветную революцию" в Грузии. Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей информации, в Белом доме крайне недовольны развитием ситуации в Грузии в преддверии парламентских выборов 26 октября», - сообщает пресс-бюро СВР РФ.

Отмечается, что власти США намерены нарастить свое давление на власти Грузии и ослабить позиции правящей партии «Грузинская мечта». По данным СВР, Вашингтон опасается того, что у партии будут «развязаны руки» для продолжения суверенного курса, в то время как силы оппозиции раздроблены.

Напомним, что парламентские выборы в Грузии должны состояться 26 октября. В мероприятиях принимают участие шесть партий: «Грузинская мечта», «Единое национальное движение», «Народная власть», «За Грузию», «Гирчи» и «Европейские социалисты».

Ранее США приостановили помощь Грузии из-за закона об иноагентах. Вашингтон выделял Тбилиси более $95 миллионов на поддержку правительства страны.