МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

СВР: США готовят «цветную революцию» в Грузии перед выборами

Вашингтон, по данным СВР, боится того, что у правящей партии будут развязаны руки для продолжения суверенного курса.
Алексей Курильченко 2024-08-26 09:28:09
© Фото: Nicholas Muller, Keystone Press Agency, Globallookpress

Вашингтон крайне недоволен развитием ситуации в Грузии на фоне предстоящих парламентских выборов в стране. Американские власти готовят в Грузии «цветную революцию» перед 26 октября. Об этом заявили в Службе внешней разведки России.

«Американцы готовят "цветную революцию" в Грузии. Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей информации, в Белом доме крайне недовольны развитием ситуации в Грузии в преддверии парламентских выборов 26 октября», - сообщает пресс-бюро СВР РФ.

Отмечается, что власти США намерены нарастить свое давление на власти Грузии и ослабить позиции правящей партии «Грузинская мечта». По данным СВР, Вашингтон опасается того, что у партии будут «развязаны руки» для продолжения суверенного курса, в то время как силы оппозиции раздроблены.

Напомним, что парламентские выборы в Грузии должны состояться 26 октября. В мероприятиях принимают участие шесть партий: «Грузинская мечта», «Единое национальное движение», «Народная власть», «За Грузию», «Гирчи» и «Европейские социалисты».

Ранее США приостановили помощь Грузии из-за закона об иноагентах. Вашингтон выделял Тбилиси более $95 миллионов на поддержку правительства страны.

 

#сша #Грузия #цветная революция #Парламентские выборы #грузинская мечта
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
2
Су-34. Работа в зоне СВО
3
Су-35С. Экстремально опасный
4
Высшая школа ВДВ
5
«Альфа». 50 лет
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
8
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 