Средства ПВО сбили беспилотники ВСУ над Брянской и Ярославской областями

Российские дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Брянской и Ярославской областями. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что противник пытался совершить в данных регионах террористические атаки с помощью БПЛА самолетного типа. Уничтожение летательных аппаратов произошло в период с 06.00 до 06.30 по московскому времени.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о перехвате и уничтожении над территорией России 20 беспилотников Украины за ночь. Девять БПЛА сбили над Саратовской областью, три - под Курском, два - над Белгородской, Брянской и Тульской областями.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.