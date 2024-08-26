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Средства ПВО сбили беспилотники ВСУ над Брянской и Ярославской областями

Вражеские беспилотные аппараты были уничтожены рано утром 26 августа.
2024-08-26 08:43:25
© Фото: РИА Новости

Российские дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Брянской и Ярославской областями. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что противник пытался совершить в данных регионах террористические атаки с помощью БПЛА самолетного типа. Уничтожение летательных аппаратов произошло в период с 06.00 до 06.30 по московскому времени.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о перехвате и уничтожении над территорией России 20 беспилотников Украины за ночь. Девять БПЛА сбили над Саратовской областью, три - под Курском, два - над Белгородской, Брянской и Тульской областями.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #беспилотники #пво рф
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