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Силы ПВО сбили 20 беспилотников над территорией России за ночь

Девять БПЛА были сбиты над территорией Саратовской области.
2024-08-26 07:35:25
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Силы ПВО перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов за ночь над территорией Российской Федерации. Об этом сообщает Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены двадцать украинских БПЛА самолетного типа», - говорится в сообщении.

Отмечается, что девять беспилотников сбили над Саратовской областью, три - под Курском, два - над Белгородской, Брянской и Тульской областями.

Кроме того, по одному БПЛА уничтожили над территориями Орловской и Рязанской областей.

Ранее расчеты российских БПЛА взорвали склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра.

Материал подготовили Мария Зайцева и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #беспилотник #бпла #Тульская область #Саратовская область #Рязанская область #Орловская область #Брянская область #белгородская область #система ПВО
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