Силы ПВО сбили 20 беспилотников над территорией России за ночь

Силы ПВО перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов за ночь над территорией Российской Федерации. Об этом сообщает Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены двадцать украинских БПЛА самолетного типа», - говорится в сообщении.

Отмечается, что девять беспилотников сбили над Саратовской областью, три - под Курском, два - над Белгородской, Брянской и Тульской областями.

Кроме того, по одному БПЛА уничтожили над территориями Орловской и Рязанской областей.

Ранее расчеты российских БПЛА взорвали склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра.

Материал подготовили Мария Зайцева и Николай Баранов.