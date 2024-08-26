Площадь пожара в Тепе-Оба в Крыму выросла до 75 гектаров

В районе Тепе-Оба в Республике Крым пожар разгорелся на площади 75 гектаров. Об этом сообщает МЧС России.

Возгорание началось вечером 25 августа с площади 15 гектаров, ночью она увеличилась до 45 гектаров.

В ведомстве отметили, что спасатели не допустили переход огня на СНТ «Волна» и «Рассвет».

«Сегодня вертолеты Ми-8 МЧС России сбросили уже 50 тонн воды. Водозабор происходит с моря. Рукавные линии прокладывают с помощью автомобилей высокой проходимости», - говорится в сообщении.

В МЧС заявили, что в тушении принимают участие более 380 огнеборцев и 105 единиц техники.