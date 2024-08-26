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Пять человек погибли при израильских ударах по жилым районам в Газе

Трое погибли в результате обстрела возле стадиона в Дейр-эль-Бала.
Мария Зайцева 2024-08-26 06:44:26
© Фото: © Ali Hamad Keystone Press Agency Global Look Press

В секторе Газа в результате серии авиаударов ЦАХАЛ погибли не менее пяти человек. Об этом сообщает палестинское информагентство WAFA.

«Местные источники сообщили, что израильская артиллерия начала массированный обстрел города Дейр-эль-Бала и лагеря беженцев Бурейдж в центральной части Газы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что трое погибли и десятки жителей пострадали в результате обстрела возле стадиона в Дейр-эль-Бала.

В городе Аль-Карара к северу от Хан-Юниса спасатели обнаружили тело погибшего при ударах.

При атаке на восточную часть Хан-Юниса на юге сектора Газа погибли не менее двух человек. По данным агентства, там от полученных травм скончался ребенок.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ #пострадавшие #погибшие #палестинцы
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