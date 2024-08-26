Пять человек погибли при израильских ударах по жилым районам в Газе

В секторе Газа в результате серии авиаударов ЦАХАЛ погибли не менее пяти человек. Об этом сообщает палестинское информагентство WAFA.

«Местные источники сообщили, что израильская артиллерия начала массированный обстрел города Дейр-эль-Бала и лагеря беженцев Бурейдж в центральной части Газы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что трое погибли и десятки жителей пострадали в результате обстрела возле стадиона в Дейр-эль-Бала.

В городе Аль-Карара к северу от Хан-Юниса спасатели обнаружили тело погибшего при ударах.

При атаке на восточную часть Хан-Юниса на юге сектора Газа погибли не менее двух человек. По данным агентства, там от полученных травм скончался ребенок.