Удар ЦАХАЛ по Хан-Юнису привел к гибели двух и ранению шестерых жителей

Израильские военные атаковали восточную часть Хан-Юниса - города, расположенного на юге сектора Газа. Удары привели к гибели по меньшей мере двух человек. Нападению подверглись жилые дома в палестинском анклаве.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera, еще не менее шести жителей получили ранения в результате удара ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) во время обстрелов жилых домов на востоке Хан-Юниса и при рейде в центральном районе города.

Кроме этого, ЦАХАЛ рано утром 26 августа начал штурмовать город Наблус на Западном берегу реки Иордан со стороны военного контрольно-пропускного пункта Аль-Тур.

«Корреспондент "Аль-Джазиры" сообщил, что израильская оккупационная авиация совершила налеты на север лагеря Нусейрат в центральной части сектора Газа, не получив предварительной информации о количестве умерших и раненых в результате нападения», - сообщило СМИ.

Немногим ранее стало известно, что переговоры между Израилем, ХАМАС и их посредниками о прекращении огня в секторе Газа прошли без результатов. Они состоялись в столице Египта - Каире.