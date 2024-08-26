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Над Курской областью уничтожены четыре «Точки-У», выпущенные ВСУ

Очередная попытка киевского режима совершить теракт на территории РФ пресечена.
2024-08-26 22:51:56
© Фото: Евгений Биятов РИА Новости

Российские военнослужащие сбили четыре ракеты «Точка-У» в небе над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Около 21.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет тактического ракетного комплекса "Точка-У"», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что сработавшие в регионе дежурные средства ПВО уничтожили выпущенные боевиками ВСУ ракеты.

Курская область регулярно подвергается атакам со стороны вооруженных формирований Украины. Так, за сутки боев в приграничных районах ВСУ потеряли до 400 военнослужащих.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Курская область #Точка-У #атаки всу
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