Над Курской областью уничтожены четыре «Точки-У», выпущенные ВСУ

Российские военнослужащие сбили четыре ракеты «Точка-У» в небе над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Около 21.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет тактического ракетного комплекса "Точка-У"», - говорится в заявлении оборонного ведомства.
Уточняется, что сработавшие в регионе дежурные средства ПВО уничтожили выпущенные боевиками ВСУ ракеты.
Курская область регулярно подвергается атакам со стороны вооруженных формирований Украины. Так, за сутки боев в приграничных районах ВСУ потеряли до 400 военнослужащих.
Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.
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