Над Курской областью уничтожены четыре «Точки-У», выпущенные ВСУ

Российские военнослужащие сбили четыре ракеты «Точка-У» в небе над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Около 21.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет тактического ракетного комплекса "Точка-У"», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что сработавшие в регионе дежурные средства ПВО уничтожили выпущенные боевиками ВСУ ракеты.

Курская область регулярно подвергается атакам со стороны вооруженных формирований Украины. Так, за сутки боев в приграничных районах ВСУ потеряли до 400 военнослужащих.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.