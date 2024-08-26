В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В шести регионах Украины объявили воздушную тревогу. Сирены зазвучали в Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Полтавской и Николаевской областях. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно информации ресурса, с 20:35 сигнал тревоги зазвучал в Сумской области. Затем в 21:45 ее объявили в Николаевской, а после - в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.

Ранее Минобороны России заявило, что Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по украинской инфраструктуре. В российском оборонном ведомстве отметили, что в результате была сорвана перевозка боеприпасов и вооружения противника к линии боевого соприкосновения.

На территории Украины наблюдались перебои в электроснабжении. В Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях российские войска поразили электроподстанции.