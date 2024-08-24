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Гладков: житель Малиновки под Белгородом пострадал при атаке ВСУ

Его доставили в областную больницу, вся необходимая помощь оказывается, сообщил губернатор Белгородской области.
Елизавета Кондрикова 2024-08-24 02:32:09
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

ВСУ атаковали с помощью дрона поселок Малиновка в Белгородском районе, один мужчина получил осколочное ранение. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пострадавшего с проникающим осколочным ранением левого межреберья и слепым осколочным ранением бедра бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», - написал Гладков в своем Telegram.

В результате ночной атаки выбило окна в одном частном доме населенного пункта, добавил глава региона. По итогам подомового обхода, который будет проведен в светлое время суток, появится дополнительная уточненная информация.

Около полуночи Гладков также сообщал о действии ракетной опасности в регионе, она действовала 30 минут.

Напомним, в области введен режим ЧС федерального характера, на этом фоне сотовая связь и Интернет стали бесплатными.

 

#Россия #бпла #белгородская область #Вячеслав Гладков #обстрел всу #малиновка
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