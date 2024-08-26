Территория ДНР 14 раз подверглась обстрелам со стороны ВСУ 26 августа

Украинские боевики 26 августа обстреляли 14 раз территорию ДНР. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Выпущено более 35 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударный БПЛА», - написал он в своем Telegram-канале.

Пушили добавил, что в результате атак пострадали два мирных жителя. Им оказана необходимая медицинская помощь.

Кроме того, по его данным, пять жилых домостроений получили повреждения, а также пострадал объект гражданской инфраструктуры (ЛЭП) в Никитовском районе Горловки.

Украинские боевики регулярно обстреливают территорию ДНР. Так, 18 августа, в результате обстрела Донецка погибли два мирных жителя.