При обстреле ВСУ в Донецке погибли два мирных жителя

В результате украинского обстрела в Донецке погибли два мирных жителя. Об этом сообщает мэр города Алексей Кулемзин в своем официальном телеграм-канале.

Отмечается, что погибли мужчина 1970 и женщина 1972 годов рождения.

«По поступившей информации, во время обстрела Петровского района по ул. Байкальской погибли мужчина 1970 г. р. и женщина 1972 г. р.», - говорится в сообщении.

В том же районе по улице Петровского зафиксировано прямое попадание в храм преподобного Серафима Саровского, как сообщает республиканское представительство в СЦКК.

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили по территории ДНР 99 боеприпасов за сутки.