МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

При обстреле ВСУ в Донецке погибли два мирных жителя

Погибли мужчина 1970 и женщина 1972 годов рождения.
Мария Зайцева 2024-08-18 18:21:10
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости

В результате украинского обстрела в Донецке погибли два мирных жителя. Об этом сообщает мэр города Алексей Кулемзин в своем официальном телеграм-канале.

Отмечается, что погибли мужчина 1970 и женщина 1972 годов рождения.

«По поступившей информации, во время обстрела Петровского района по ул. Байкальской погибли мужчина 1970 г. р. и женщина 1972 г. р.», - говорится в сообщении.

В том же районе по улице Петровского зафиксировано прямое попадание в храм преподобного Серафима Саровского, как сообщает республиканское представительство в СЦКК.

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили по территории ДНР 99 боеприпасов за сутки.

#в стране и мире #Донецк #ДНР #ВСУ #погибшие #мэр #алексей кулемзин
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 