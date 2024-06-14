Стоматолог Балакириева рассказала, как продлить здоровье зубов

Посещать стоматолога необходимо каждые полгода, однако даже если ничего не болит, но при чистке зубов нашли черное пятно, стоит записаться к врачу, чтобы избежать риска образования пульпита. О гигиене зубов и уходе за полостью рта в беседе со «Звездой» рассказала врач-ортодонт Мария Балакириева.

«Также я рекомендую в этот же день (посещения стоматолога. - Прим. ред.) желательно сделать гигиену полости рта, это чистка Air Flow и плюс ультразвуковая чистка, снятие зубных отложений», - добавила специалист.

Черная точка, которую можно найти при чистке зубов, - это средний кариес, который необходимо лечить своевременно, чтобы он не перерос в глубокий кариес или пульпит. Это симптом, который отправляет к зубному врачу, даже если ничего не болит.

По словам эксперта, чтобы избежать проблем с зубами, требуется чистить зубы два раза в день - утром и перед сном, а также пользоваться ирригатором. Отдельно врач отметила, что для здоровых зубов необходимо употреблять меньше сахара и углеводов, которые хорошо прилипают к стенкам эмали и плохо счищаются.

«Ирригатор за счет сильного напора воды очень хорошо очищает весь налет, труднодоступные места, где щеткой вы просто не можете дочистить», - пояснила Мария Балакириева.

Напомним, ранее стоматолог Антипенко рассказывал, что с научной точки зрения лучше чистить зубы сразу после пробуждения. Однако если утренний прием пищи не содержит большого количества сахара, то можно и после него.