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Стоматолог Балакириева рассказала, как продлить здоровье зубов

По словам эксперта, важно чистить зубы два раза в день, регулярно пользоваться ирригатором и употреблять меньше сахара и углеводов.
Елизавета Кондрикова 2024-06-14 08:31:50
© Фото: Christin Klose, dpa-tmn Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Посещать стоматолога необходимо каждые полгода, однако даже если ничего не болит, но при чистке зубов нашли черное пятно, стоит записаться к врачу, чтобы избежать риска образования пульпита. О гигиене зубов и уходе за полостью рта в беседе со «Звездой» рассказала врач-ортодонт Мария Балакириева.

«Также я рекомендую в этот же день (посещения стоматолога. - Прим. ред.) желательно сделать гигиену полости рта, это чистка Air Flow и плюс ультразвуковая чистка, снятие зубных отложений», - добавила специалист.

Черная точка, которую можно найти при чистке зубов, - это средний кариес, который необходимо лечить своевременно, чтобы он не перерос в глубокий кариес или пульпит. Это симптом, который отправляет к зубному врачу, даже если ничего не болит. 

По словам эксперта, чтобы избежать проблем с зубами, требуется чистить зубы два раза в день - утром и перед сном, а также пользоваться ирригатором. Отдельно врач отметила, что для здоровых зубов необходимо употреблять меньше сахара и углеводов, которые хорошо прилипают к стенкам эмали и плохо счищаются.

«Ирригатор за счет сильного напора воды очень хорошо очищает весь налет, труднодоступные места, где щеткой вы просто не можете дочистить», - пояснила Мария Балакириева.

Напомним, ранее стоматолог Антипенко рассказывал, что с научной точки зрения лучше чистить зубы сразу после пробуждения. Однако если утренний прием пищи не содержит большого количества сахара, то можно и после него.

#здоровье #рекомендации #врач #стоматолог #Зубы
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