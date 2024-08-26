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Пожар на Омском НПЗ унес жизнь одного человека

В результате происшествия пострадали еще шесть человек.
Глеб Владовский 2024-08-26 19:42:49
© Фото: РИА Новости

Сотрудник Омского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) погиб в результате пожара на объекте. Об этом сообщил губернатор области Виталий Хоценко.

«Шести пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь. От дальнейшей госпитализации они отказались и выписаны», - написал в Telegram-канале глава региона.

Напомним, пожар вспыхнул на техническом оборудовании Омского НПЗ. Огонь охватил 1 000 «квадратов». На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Ранее сообщалось, что семерых пострадавших в результате возгорания доставили в больницу. Состояние одного из них оценивалось как тяжелое.

#в стране и мире #пожар #Омская область #ОМСКИЙ НПЗ
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