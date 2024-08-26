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Кабмин РФ одобрил переименование города Ростов в Ростов Великий

По словам губернатора Ярославской области Евраева, проект федерального закона поступит на рассмотрение в Госдуму.
Глеб Владовский 2024-08-26 20:18:39
© Фото: Sergey Metelitsa Global Look Press

Правительство РФ одобрило законопроект о переименовании города Ростов в Ярославской области на Ростов Великий. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.

«Это очередной большой шаг в вопросе восстановления исторической справедливости, а сама инициатива уже в финальной стадии реализации», - приводит его слова Life.

Уточняется, что документ подписал руководитель аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко. Законопроект отправили на рассмотрение в Государственную Думу.

Евраев также выразил надежду на то, что все юридические процессы будут завершены в конце 2024 года.

Напомним, что сбор подписей на петицию по переименованию одного из древнейших городов России, который часто путают с Ростовом-на-Дону, начался 10 августа.

#в стране и мире #Ярославская область #Ростов #переименование
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