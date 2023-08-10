Власти хотят переименовать Ростов Ярославской области

Один из древнейших городов России часто путают с Ростовом-на-Дону.

© Фото: Sergey Metelitsa, Global Look Press

Власти Ростова Ярославской области хотят переименовать город. Об этом сообщил на своей странице в сети «ВКонтакте» глава городской администрации Сергей Тихомиров. По его словам, уже начался сбор подписей за эту инициативу.

Глава города предложил официально закрепить название Ростов Великий, которое сейчас используют в обиходе жители и туристы. Тихомиров считает, что нужно «отразить в официальном названии города его многовековую славу, уникальное культурное, духовное и интеллектуальное наследие».

Жители Ростова старше 14 лет могут выразить свою позицию в пользу или против переименования. Опрос проводят в магазинах, торговых центрах, на рынке, в театре и на стадионе. Глава города признает, что предложения об официальном переименовании Ростова активисты ранее вносили уже «несколько десятилетий».

Мэр заверил горожан, что переименование не повлечет расходов для городского бюджета и самих горожан. По его словам, нет необходимости сразу заменять документы, бланки, учредительные документы, вывески и дорожные знаки.

Ростов впервые упоминается в летописях в 862 году, это один из древнейших городов России. Его часто путают с Ростовом-на-Дону. Власти хотят пойти по пути Новгорода, который в 1999 году переименовали в Великий Новгород. Однако его по-прежнему путают с Нижним Новгородом.