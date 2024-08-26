Семь человек доставили в больницу после пожара на Омском НПЗ

Семь человек доставлены в больницу после пожара на Омском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

«По уточненным данным, в результате инцидента госпитализированы 7 человек. Все доставлены в БСМП-1», - написал в своем Telegram-канале глава региона.

Он добавил, что состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое. На данный момент всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

По словам Хоценко, сейчас на месте происшествия работают пожарные. Там также находится министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов, отметил губернатор.

Напомним, пожар возник на техническом оборудовании Омского НПЗ. Огонь охватил 1 000 квадратных метров, на место случившегося выехали сотрудники МЧС. С огнем борются средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба. Отмечается, что предприятие работает в штатном режиме.