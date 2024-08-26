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Экс-посла Украины в Казахстане заочно приговорили к шести годам колонии

Обвиняемого признали виновным в разжигании ненависти и вражды.
Игнат Далакян 2024-08-26 19:43:23
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости

Басманный суд Москвы заочно приговорил бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к шести годам колонии. Его признали виновным в разжигании ненависти и вражды.

«Признать Врублевского* виновным по ч. 2 ст. 282 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», - цитирует ТАСС приговор судьи.

Ранее суд в Москве заочно арестовал бывшего посла Украины Врублевского* за слова о русских. В 2022 году он заявил, что киевский режим старается убить как можно больше русских.

*Петр Врублевский внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

#в стране и мире #суд #Приговор
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