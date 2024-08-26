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В России могут появиться четыре новые программы льготной ипотеки

Обсуждение и проработка начнется уже осенью.
Игнат Далакян 2024-08-26 18:44:40
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

В Российской Федерации могут появиться четыре новые программы льготной ипотеки. Об этом сообщил председатель Комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам депутата, их могут разработать для молодых специалистов, а также работников сфер промышленности, строительства и науки. В беседе с «Парламентской газетой» Аксаков рассказал, что эти проекты находятся на стадии обсуждения, но работа уже идет активно.

«Я думаю, уже в следующую сессию мы начнем обсуждение сразу нескольких новых программ, которые, с одной стороны, упростят приобретение жилья для граждан, а с другой - позволят государству нарастить свои возможности и ресурсы в критически важных сферах», - сообщил парламентарий.

Он напомнил, что старая льготная ипотека завершила свое существование 1 июля 2024 года, поэтому сейчас есть необходимость в дополнительных мерах поддержки для тех, кто хочет обзавестись своим жильем. При этом депутат отметил, что на этот раз их необходимо сделать более упорядоченными и четко регламентированными, чтобы не допустить неконтролируемый спрос и «перегрев» рынка.

Также Аксаков заявил, что законодатели продолжат обсуждение региональной ипотеки для территорий, где на данный момент есть сложности с населением. Он подчеркнул, что речь идет не только о новых регионах, но и территориях Дальнего Востока и районах Крайнего Севера. Они, как указывает парламентарий, перспективны с точки зрения развития промышленных и добывающих производств, однако испытывают нехватку рабочих рук.

Ранее в Банке России заявили о неизбежном снижении ставок по ипотеке. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что ставка по ипотеке напрямую зависит от инфляции.

#в стране и мире #программы #ипотека #льготная ипотека #жилье
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