«Страна»: полиция Украины использует статью о «пособничестве» РФ для взяток

На Украине сотрудники правоохранительных органов стали чаще использовать статью о «пособничестве» РФ ради получения взяток. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Согласно материалу, давление оказывается прежде всего на бизнес по статье Уголовного кодекса 111-2 - «Пособничество государству-агрессору». За преступление, совершенное по этой статье, предусмотрено лишение свободы на 10-12 лет. Кроме того, у осужденного конфискуется все его имущество, а также накладывается ограничение на занятие той или иной должности в течение 10-15 лет.

«Даже если ничего не найдут по "пособничеству агрессору", могут зацепиться за другие нарушения - скажем, по налогам. И затем выставляют суммы взятки за то, чтобы "решить вопрос"», - пишет издание.

Уточняется, что многие соглашаются платить правоохранительным органам, после чего дело либо закрывают, либо обвиняемым дают условный срок.

Отмечается, что в 2023 году зарегистрировали 619 уголовных дел по этой статье, и лишь 63 из них дошли до суда. При этом обвинение могут предъявить не только тем, кто имеет бизнес в новых регионах России или ранее работал с компаниями из РФ. В частности, если украинская компания продала товар в другую страну, а он оказался в РФ, это также может стать поводом для возбуждения дела.

Ранее сообщалось, что киевский режим лишил храма первый в стране румыноязычный приход канонической УПЦ.