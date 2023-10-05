В стране и мире Над Варшавой впервые в истории развернули систему ПРО Андрей Аркадьев Безопасность неба над Варшавой будет обеспечивать американская система Patriot, подчеркнули в Минобороны страны. © Фото: Jan Woitas, dpa, Global Look Press Читайте нас на: Впервые в истории над Варшавой развернули систему противоракетной обороны, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак, выступление которого транслировало Польское телевидение. «Впервые в истории Варшава получает противоракетную оборону», - сказал он. Обеспечивать безопасность в небе польской столицы будет американский комплекс Patriot, боевые дежурства начинаются с завтрашнего дня. Зенитно-ракетный комплекс Patriot оснащен управляемыми ракетами «поверхность-воздух». Используется в первую очередь для уничтожения баллистических ракет малого радиуса действия, а также крылатых ракет. Обычно батарея Patriot включает в себя радар, необходимый для отслеживания целей, компьютеры, командный пункт, электроэнергетическое оборудование и до восьми пусковых установок с ракетами. Экспертное мнение и аналитика