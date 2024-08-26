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Кнайсль: Франция не станет вводить санкции против Telegram в одиночку

По словам бывшего главы МИД Австрии, Франция будет добиваться такого решения со стороны всего Евросоюза.
Игнат Далакян 2024-08-26 16:52:06
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Франция побоится ввести санкции против Telegram в одиночку. Такое мнение выразила бывшая глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в беседе с RT.

По ее словам, Париж будет добиваться соответствующего решения со стороны всего Европейского союза.

«Она, конечно, получит поддержку Еврокомиссии от фон дер Ляйен и Тьерри Бретона - комиссара, отвечающего за социальные сети», - сообщила Кнайсль.

Она отметила, что эти чиновники имеют «проблемы» с независимыми источниками информации, такими как Twitter (Х), Telegram и TikTok.

Экс-глава МИД Австрии также напомнила, почему покинула Европу. Она указала, что в европейских странах исчезли «верховенство закона и свобода».

Ранее Карин Кнайсль назвала «безумием» задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции. Предпринимателя арестовали в субботу вечером в аэропорту в пригороде французской столицы.

#в стране и мире #Франция #санкции #Париж #Карин Кнайсль #Telegram #павел дуров
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