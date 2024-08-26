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Расчет БПЛА сжег бронетранспортер ВСУ в Курской области

Средства объективного контроля зафиксировали сильное возгорание бронетранспортера противника.
2024-08-26 16:51:43
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы БПЛА оставили противника без бронетранспортера в Курской области. Видеозапись, демонстрирующую поражение машины с разных ракурсов, предоставило Министерство обороны РФ.

Дрон запустили военнослужащие российской группировки войск «Север», которые обнаружили объект в ходе разведки. На кадрах от первого лица видно, как беспилотник влетает в спрятанную среди деревьев технику, после чего запись обрывается.

На записи с другого БПЛА показано, что после удара происходит детонация и задымление. От попадания беспилотника БТР и находящаяся рядом растительность начинают гореть. В воздух поднимается столб дыма.

Отметим, что ВС РФ регулярно применяют беспилотники в зоне боевых действий. Ранее Минобороны показало, как барражирующим боеприпасом наносится удар по радиолокационной станции неприятеля в Сумской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #бпла #МО РФ #ланцет #СВО
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