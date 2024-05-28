МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Под Авдеевкой расчет ЗРК «Бук-М2» перехватил снаряды РСЗО HIMARS

Спектр воздушных целей для российского зенитного ракетного комплекса очень обширен.
Андрей Лазарев 2024-05-28 05:50:02
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Донецкой Народной Республике круглосуточно дежурят расчеты российских зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» группировки войск «Центр». Недавно бойцы на Авдеевском направлении специальной операции перехватил снаряды американской РСЗО HIMARS и сорвали попытку боевиков атаковать позиции ВС РФ.

«Бук» всегда находится там, где нужен больше всего. Комплекс очень маневренный и проходимый.

«И в дождь и в грязь ездит без проблем. Все хорошо», - говорит механик-водитель с позывным «Мороз».

ЗРК «Бук-М2» полностью автономен. Его ракеты поражают цели на расстоянии до 45 километров. Расчет готов отразить воздушную угрозу в любую секунду. При этом комплекс молниеносно отличает «своих» от «чужих».

«Вводятся коды опознавания для своей авиации. И, соответственно, при обнаружении цели и выявлении ее характеристик происходит ее распознавание», - рассказал командир батареи с позывным «Уж».

По словам зенитчиков, часто одной или двумя ракетами удается сбить сразу квартет вражеских снарядов, если те летят кучно. Спектр воздушных целей для ЗРК «Бук-М2» обширен.

«С недавнего времени противник чаще начал применять тактическую авиацию, авиационные бомбы и крылатые ракеты. Крылатые ракеты Storm Shadow. Это совместная разработка Великобритании и Франции. Конечно, это - одна из самых сложных ракет, которые на данный момент применяются в ходе СВО нашим противником. Но все же нам не представляет трудности обстрелять данную воздушную цель», - утверждает начальник зенитного ракетного расчета с позывным «Питон».

Расчеты ЗРК «Бук-М2» оберегают не только позиции российских военных, но и защищают мирные города и поселки Донбасса. Боевая работа ведется круглосуточно в любую погоду.

Напомним, ранее в Минобороны России показали, как расчет зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» ликвидировал украинский дрон на Южно-Донецком направлении. Военные обнаружили цель с помощью радиолокационной станции.

#ЗРК #ДНР #Зенитчики #Донецкая народная республика #СВО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
2
Командный пункт системы ПРО
3
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
4
Духовное оружие
5
Станкостроение. Фильм 2
6
Ремзаводы
7
Станкостроение. Фильм 1
8
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
9
Военные микротурбины
10
Новый русский Суперджет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 