В Курской области «Ланцет» поразил украинский танк

Российские военнослужащие в приграничном районе Курской области поразили украинский танк барражирующим боеприпасом «Ланцет». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерстве обороны РФ.
Вражескую технику в лесистой местности выявили бойцы группировки войск «Север» в ходе разведывательных мероприятий. Отмечается, что танк был поражен прямым попаданием.
Точное нанесение удара подтверждено кадрами объективного контроля.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.
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