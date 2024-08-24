В Курской области «Ланцет» поразил украинский танк

Российские военнослужащие в приграничном районе Курской области поразили украинский танк барражирующим боеприпасом «Ланцет». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерстве обороны РФ.

Вражескую технику в лесистой местности выявили бойцы группировки войск «Север» в ходе разведывательных мероприятий. Отмечается, что танк был поражен прямым попаданием.

Точное нанесение удара подтверждено кадрами объективного контроля.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.