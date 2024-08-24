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В Курской области «Ланцет» поразил украинский танк

Вражескую технику в лесистой местности выявили бойцы группировки войск «Север».
2024-08-24 14:49:16
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие в приграничном районе Курской области поразили украинский танк барражирующим боеприпасом «Ланцет». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерстве обороны РФ.

Вражескую технику в лесистой местности выявили бойцы группировки войск «Север» в ходе разведывательных мероприятий. Отмечается, что танк был поражен прямым попаданием.

Точное нанесение удара подтверждено кадрами объективного контроля.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #танк #Курская область #спецоперация #МО РФ #ланцет
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