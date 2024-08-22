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В Бундестаге заявили, что Шольц будет покрывать США по теракту на «СП»

Когда Байден говорил, что «Северный поток-2» не будет работать в случае конфликта на Украина, Шольц стоял рядом, улыбался и никак не комментировал слова президента США.
Ирина Егорова 2024-08-22 09:55:14
© Фото: www.imago-images.de, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц будет и дальше покрывать США по теракту на «Северных потоках», считает депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт. По его словам, он и ранее спокойно воспринимал угрозы от американцев его взорвать. Например, 8 февраля 2022 года американский президент Джо Байден в ходе переговоров с немецким канцлером пообещал, что «Северный поток-2» не будет работать в случае конфликта на Украине.

«Шольц стоял рядом, слушал эти угрозы, улыбался и никак не прокомментировал. Следует думать, что если сейчас американцы и замешаны в этих диверсиях, то Шольц наверняка будет их так же дальше покрывать», — сказал Шмидт в эфире программы «Между тем» на «Звезде».

Ранее в Германии в подрыве «Северных потоков» обвинили лидера киевского режима Владимира Зеленского и польского президента Анджея Дуду. В тот же день в канцелярии Дуды не согласились с заявлениями о причастности Польши к подрыву «Северных потоков». 

Напомним, ЧП мирового масштаба произошло 26 сентября 2022 года, когда российские специалисты заметили резкое падение давления на одной из веток газопроводов. Компания Nord Stream AG позже заявила о беспрецедентных разрушениях. Началось расследование теракта, к которому Германия, Дания и Швеция не допустили Россию, а СМИ начали писать о причастности к этому Украины.

#Теракт #сша #Германия #байден #наш эксклюзив #шольц #Северные потоки
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