Канцлер ФРГ Олаф Шольц будет и дальше покрывать США по теракту на «Северных потоках», считает депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт. По его словам, он и ранее спокойно воспринимал угрозы от американцев его взорвать. Например, 8 февраля 2022 года американский президент Джо Байден в ходе переговоров с немецким канцлером пообещал, что «Северный поток-2» не будет работать в случае конфликта на Украине.

«Шольц стоял рядом, слушал эти угрозы, улыбался и никак не прокомментировал. Следует думать, что если сейчас американцы и замешаны в этих диверсиях, то Шольц наверняка будет их так же дальше покрывать», — сказал Шмидт в эфире программы «Между тем» на «Звезде».

Ранее в Германии в подрыве «Северных потоков» обвинили лидера киевского режима Владимира Зеленского и польского президента Анджея Дуду. В тот же день в канцелярии Дуды не согласились с заявлениями о причастности Польши к подрыву «Северных потоков».

Напомним, ЧП мирового масштаба произошло 26 сентября 2022 года, когда российские специалисты заметили резкое падение давления на одной из веток газопроводов. Компания Nord Stream AG позже заявила о беспрецедентных разрушениях. Началось расследование теракта, к которому Германия, Дания и Швеция не допустили Россию, а СМИ начали писать о причастности к этому Украины.