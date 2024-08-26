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Расчет «Тора» прикрыл российские войска в Курской области

Военнослужащие эффективно борются с разведывательными беспилотными аппаратами, баллистическими ракетами и ударными дронами противника.
2024-08-26 10:56:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны РФ продемонстрировало кадры работы зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Север» в Курской области.

Комплекс прикрывает воздушное пространство над позициями наших войск. На опубликованных кадрах расчет сканирует небо и выпускает ракеты. На записи также показано, как передвигается машина и что происходит внутри комплекса.

«Расчеты зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны группировки войск "Север" продолжают круглосуточно обеспечивать войскам в приграничном районе Курской области надежный щит от угроз с воздуха», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Применив вооружение, расчет поменял позицию, чтобы по ней не ударил противник.

«Тор» чаще всего используется для поражения беспилотников, самолетов, вертолетов и ракет. Способен как стрелять с места, так и вести огонь на ходу без остановок. При этом для развертывания антенны и подготовки ракетного пуска не требуется много времени.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ЗРК #Курская область #ВСУ #Тор #МО РФ
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