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Экипаж Т-72 продолжил бой после попадания дрона в районе Желанного

Боевая машина получила повреждения, но выполнила задачу на заданном участке.
Владислав Кустов 2024-08-26 13:40:07
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российский танк Т-72 выдержал попадание украинского дрона и продолжил выполнять задачи, поражая цели в районе Желанного в Донецкой Народной Республике. О боевой работе военнослужащих, участвовавших в освобождении населенного пункта, рассказал корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.

Враг пытался поджечь танк еще на пути следования машины к позиции, но не получилось. Тем временем в самом населенном пункте отдельными штурмовыми группами продвигались «Отважные». Штурм начался на рассвете.

«Я спал спокойно. Проснулся - обычное построение, собрались, поехали. Запомнилось, что "птичек" у них много. Противник огрызался жестоко. Но мы все равно подавили его своим огнем», - рассказывает стрелок с позывным Баламут.

Командование группировки «Центр» основную задачу по взятию поселка разбило на несколько небольших. У каждой штурмовой группы своя цель - зачистить улицу, проверить дом. Одновременно с началом наката, так военные называют штурм, в тыл противнику отправили группу, задачей которой было заминировать дороги. Так устранили бронетехнику противника. Боец с позывным Рауль огородами пробрался в стан врага, установил мины.

«Задача как задача. Ничего особенного, все как обычно», - считает стрелок с позывным Рауль.

Две вражеские БМП Bradley американского производства, которые противник планировал задействовать для поддержки огневых точек, на этих минах подорвались. Украинским боевикам пришлось отступать.

«После того как взрыв техники произошел, они стали отступать дальше и дальше. По лесополкам ребята окружали. Сначала они хотели взять нас в кольцо, но что-то пошло не по плану у них», - делится связист с позывным Фиксик.

Боец с позывным Фиксик - связист. На штурм вызвался добровольно. Также добровольно вызвался водрузить флаг России над уже освобожденным Желанным. Отступая, ВСУ оставляли пулеметные точки в домах. Сохранились кадры с работой нашей артиллерии. Брали каждый дом с вражеским пулеметчиком в кольцо. В одном из эпизодов штурма из строя выбыл ротный. Командование на себя взял заместитель командира взвода с позывным Киргоф.

«Это большая ответственность в первую очередь за жизнь пацанов. На любую задачу пацанов отправлять очень тяжело. Ты не думаешь о своей жизни, что будет с тобой, ты думаешь о том, как бы их сберечь», - рассказывает Киргоф.

Только за неделю группировка «Центр» освободила здесь пять населенных пунктов. Еще год назад Авдеевка была бедой для Донецка. С ее улиц и окраин ВСУ били по столице ДНР. Сейчас уже от самой Авдеевки противника отодвинули более чем на 20 километров.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Т-72 #наш эксклюзив #СВО #Желанное
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