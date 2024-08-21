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Российские войска освободили Желанное на территории ДНР

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий.
2024-08-21 13:04:10
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Желанное на территори Донецкой Народной Республики. 

Населенный пункт был освобожден активными действиями подразделений группировки войск «Центр», как уточнили в российском оборонном ведомстве. 

Также подразделения группировки нанесли огневое поражение формированиям четырех бригад врага в районах населенных пунктов Тарасовка, Щербиновка, Журавка, Калиново, Дзержинск и Гродовка на территории ДНР. 

Сообщается, что в зоне ответственности «Центра» за сутки было отражено шесть украинских контратак - их предпринимали подразделения 47-й, 150-й мехбригад ВСУ, 14-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. 

Потери неприятеля в зоне действия группировки войск «Центр» за сутки составили более 630 боевиков. Также враг лишился бронемашины «Казак», 12 автомобилей, 155-миллиметровых гаубиц М777 и М198, 152-миллиметровой пушки «Гиацинт-Б», 152-миллиметрового орудия Д-20, 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» и четырех 122-миллиметровых гаубиц Д-30.

Ранее МО РФ показало кадры уничтожения расчетом «Ланцета» украинского орудия М777 американского производства на правом берегу реки Днепр.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ДНР #освобождение #группировка «Центр» #Желанное
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