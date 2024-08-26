В Приморье выявили превышение трития в воде после сброса с японской АЭС

В Приморье обнаружили превышение содержания трития в морских водах, которые взяли для лабораторного анализа. Об этом сообщает Тихоокеанский океанологический институт ДВО РАН.

Отмечается, что превышение связано со сбросом воды с АЭС «Фукусима-1».

Экспедиция института 24 августа вышла из порта Владивосток и отправилась изучать последствия слива вод с японской станции.

«Лабораторные анализы первых проб воды... показали повышенное содержание трития в основной ветви течения Куросио», - говорится в сообщении.

Кроме того, тритий превысил норму в районе Южных Курильских островов, сообщили в институте.

Ранее на «Фукусиме-1» зафиксировали утечку 25 тонн радиоактивной воды.