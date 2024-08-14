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На «Фукусиме-1» зафиксировали утечку 25 тонн радиоактивной воды

Вода ушла через дренажные отверстия в подвал здания, но наружу утечка не зафиксирована.
Глеб Владовский 2024-08-14 06:37:21
© Фото: Zhang Xiaoyu XinHua Globallookpress

Утечку 25 тонн радиоактивной воды зафиксировали во втором энергоблоке АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщил японский телеканал NHK.

Уточняется, что впервые аномальное снижение уровня воды было обнаружено 9 августа. При этом, согласно проверке ее уровня в резервуаре для охлаждения отработанного ядерного топлива, все находилось в пределах нормы.

В ходе анализа было установлено, что вода ушла через дренажные отверстия в подвал здания, при этом утечки наружу не произошло. Отмечается, что точное место утечки и возможная причина происшествия не установлены.

Ранее сообщалось, что на японской АЭС начался восьмой по счету этап сброса очищенной от радиоактивных веществ воды.

#Япония #Фукусима #радиоактивная вода #утечка воды
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