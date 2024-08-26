Путин предложил кабмину обсудить экономическую базу для завершения СВО

Президент России Владимир Путин предложил членам правительства обсудить экономическую базу для успешного окончания специальной военной операции. Об этом он заявил во время выступления после открытия совещания по экономическим вопросам.

«Вместе с коллегами из правительства, а также Центрального банка сегодня предлагаю обсудить основные направления экономической политики на период до 2030 года», - сказал он.

Глава России подчеркнул, что успешное окончание СВО остается главным условием для долгосрочных планов развития страны.

Ранее президент РФ на встрече с РСПП рассказал о борьбе с вызовами экономике России.