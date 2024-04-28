Важные заявления, касающиеся отечественной экономики звучали на неделе в Москве, на встрече президента с российским союзом промышленников и предпринимателей. Несмотря на беспрецедентные вызовы – страна не просто выстояла, но продолжила свое развитие, и позитивные тенденции в области экономики укрепляются.

На сцене московского дома музыки Владимир Путин появился через четыре часа после начала РСПП. В начале он выразил надежду на обсуждение задач, которые требуют совместных усилий государства, общества и бизнеса.

По словам Владимира Путина, не смотря на беспрецедентные вызовы, рост ВВП, по итогам прошлого года составил 3,6 процента, а за два месяца этого, в годовом выражении, в среднем уже 6 процентов. И это позволяет ставить перед страной амбициозные, но вполне выполнимые задачи. Он заявил о необходимости создавать именно свои оригинальные решения, сервисы, программные обеспечения и применять их на практике.

По словам Путина, в ближайшие шесть лет стоит задача кардинально увеличить объем промышленного производства. И для этого предстоит обратить серьезное внимание на подготовку кадров. Будет запущена программа ремонта и оснащения учреждений среднего профессионального образования. Что касается высшего образования, то в течение 10 лет в стране появится 40 университетских кампусов, где будет все необходимое для учебы и проживания. И новые, хорошо подготовленные кадры, сказал президент, выведут экономику на новый качественный уровень.

Приток молодых кадров, заявил президент, уже сейчас на многих предприятиях, позволяет внедрять нестандартные новые решения, при этом, в значительно короткие сроки.

Но крайне важно, по словам президента, чтобы и сами предприятия чувствовали ответственность перед работниками. Условия работы на промышленных предприятиях должны быть привлекательными для молодых специалистов, которые приходили бы на заводы, чувствуя перспективу карьерного роста и благосостояния.

Будущее страны теперь неотделимо от будущего Донбасса. Эта тема связана со всеми политическими и экономическими процессами, которые происходят сейчас в России. Несмотря на войну, которую Киев ведет против жителей Донбасса, Донецкая и Луганская народные республики продолжают интегрироваться, теперь в уже общую с ними, российскую экономику.

В Донецке и Луганске, даже под обстрелами, возобновляют свою работу предприятия, которые при Украине откровенно разворовывались. На развитие которых, их бывшие Киевские хозяева не выделяли ни копейки. А крупных промышленных предприятий в регионе огромное количество.

В ближайший год также, настоящий инвестиционно-строительный бум ожидается во всех новых регионах, в Херсонской и Запорожской областях, заявил еще до начала съезда, курирующий строительный блок правительства, вице-премьер Марат Хуснуллин. Практически каждый день российские войска, в зоне СВО освобождают все новые населенные пункты. И работы по восстановлению жилья и инфраструктуры только прибавляется. По словам вице-премьера, уже несколько десятков застройщиков выразили желание работать в новых регионах.

Один из вопросов президенту из зала касался беспилотных технологий, которые сейчас развиваются с немыслимой скоростью, применяется искусственный интеллект. Следующий этап развития, по словам представителя компании, занимающейся беспилотными технологиями, это уже квантовые алгоритмы.

Президент пообещал, что вопросу подготовки кадров будет обращено особое внимание. Тем более, что именно беспилотники разных типов сейчас играют крайне важную роль на полях специальной военной операции.

Пока главные кадры для этого направления, готовит СВО. Сами бойцы, порой, что называется на коленке, создают новые аппараты, программируют их. Очень часто, народные умельцы, в полевых условиях модернизируют и дорабатывают заводские БПЛА. Теперь многие из них работают в тесной связке и с производителями техники.

Практически во всех областях экономики, сказал президент, власть и бизнес все больше выступают как надежные партнеры. И оборонные предприятия показывают наилучший пример такого взаимодействия. Еще один вопрос Владимиру Путину задал представитель «Уралвагонзавода», выпускающего лучшие в мире и самые надежные танки. Касался вопрос надежности партнерства на международном уровне. Он передал Владимиру Путину книгу Николая Чернышевского «Что делать?» для подарка председателю КНР Си Цзиньпину.

Разговор Владимира Путина с представителями промышленных предприятий, крупного и среднего бизнеса продолжался почти три. Очевидно одно, и у власти , и у бизнеса впереди огромная работа, в одной упряжке. И в этом смысле достаточно символично, в фойе дома музыки, в исполнении оркестра, звучала джазовая интерпретация старинной песни волжских бурлаков «Эй, ухнем».