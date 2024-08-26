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В Кремле прокомментировали арест Дурова

Пресс-секретарь президента РФ усомнился, будут ли предъявлены обвинения.
Мария Зайцева 2024-08-26 12:53:04
© Фото: Pavel Durov, Globallookpress

Кремль не знает конкретных обвинений основателя Telegram Павла Дурова. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не слышали пока официальных заявлений на этот счет», - заявил он.

Пресс-секретарь посоветовал подождать прояснения ситуации и не делать выводов до предъявления обвинений, «если они вообще будут предъявлены».

Песков также ответил на вопрос о встрече президента России Владимира Путина и Дурова в Баку и заявил, что они там не встречались во время визита главы государства в Азербайджан.

Ранее стало известно о продлении ареста Дурова до 96 часов.

#Франция #Дмитрий Песков #арест #павел дуров #пресс-секретарь
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