В Кремле прокомментировали арест Дурова

Кремль не знает конкретных обвинений основателя Telegram Павла Дурова. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не слышали пока официальных заявлений на этот счет», - заявил он.

Пресс-секретарь посоветовал подождать прояснения ситуации и не делать выводов до предъявления обвинений, «если они вообще будут предъявлены».

Песков также ответил на вопрос о встрече президента России Владимира Путина и Дурова в Баку и заявил, что они там не встречались во время визита главы государства в Азербайджан.

Ранее стало известно о продлении ареста Дурова до 96 часов.