Главком ВМФ Моисеев принял в состав флота МРК «Амур» в Каспийске

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев принял в состав ВМФ малый ракетный корабль «Амур» проекта 22 800. Это произошло в городе Каспийск, в ходе рабочей поездки Моисеева на Каспийскую флотилию.

Также на церемонии принятия корабля в состав ВМФ и подъема Андреевского флага присутствовали начальник управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Ильяс Шигапов, представители командования Каспийской флотилии и гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов, а также местные власти.

«Корабли типа "Каракурт", спроектированные инженерами Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз" воплотили в себе мощь ударного оружия и высокие мореходные качества», - подчеркнул Моисеев.

Он выразил уверенность, что экипаж МРК «Амур» будет с честью выполнять поставленные ему боевые задачи. Также Александр Моисеев выразил благодарность трудовому коллективу судостроительного завода за вклад в укрепление боевой мощи ВМФ России.

Главком также заявил, что программа оснащения Военно-морского флота России носителями высокоточного оружия будет продолжена.

Ранее адмирал Моисеев заявил, что атомные «Бореи» пробудут в строю еще 30-40 лет.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.