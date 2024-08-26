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Главком ВМФ Моисеев принял в состав флота МРК «Амур» в Каспийске

Церемония проведена в ходе поездки Александра Моисеева на Каспийскую флотилию.
2024-08-26 12:30:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев принял в состав ВМФ малый ракетный корабль «Амур» проекта 22 800. Это произошло в городе Каспийск, в ходе рабочей поездки Моисеева на Каспийскую флотилию.

Также на церемонии принятия корабля в состав ВМФ и подъема Андреевского флага присутствовали начальник управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Ильяс Шигапов, представители командования Каспийской флотилии и гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов, а также местные власти.

«Корабли типа "Каракурт", спроектированные инженерами Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз" воплотили в себе мощь ударного оружия и высокие мореходные качества», - подчеркнул Моисеев.

Он выразил уверенность, что экипаж МРК «Амур» будет с честью выполнять поставленные ему боевые задачи. Также Александр Моисеев выразил благодарность трудовому коллективу судостроительного завода за вклад в укрепление боевой мощи ВМФ России.

Главком также заявил, что программа оснащения Военно-морского флота России носителями высокоточного оружия будет продолжена.

Ранее адмирал Моисеев заявил, что атомные «Бореи» пробудут в строю еще 30-40 лет.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#ВМФ #Каспийская флотилия #Александр Моисеев #каракурт #Каспийск #адмирал #наш эксклюзив #амур
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