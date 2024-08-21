На учениях «Селенга-2024» состоялась первая тренировка РФ и Монголии

В Монголии на полигоне «Чойбалсан» состоялась первая совместная тренировка в рамках российско-монгольских учений «Селенга-2024». Привлечены практически все виды войск.

Военнослужащие объединенной группировки войск Восточного военного округа (ВВО) и Вооруженных сил Монголии решили вопросы организации взаимодействия и, учитывая особенности рельефа местности приступили к тренировке.

«Впервые на российско-монгольских учениях применялись FPV-дроны. Военнослужащие обеих сторон действуют слаженно и организованно», - рассказал начальник штаба тактической группы Адам Мациев.

Мотострелковые подразделения выдвинулись в совместное наступление с развертыванием в боевую линию с установленной скоростью движения боевых машин.

Экипажи вертолетов армейской авиации ВВО и ВВС Монголии проработали летно-тактические задания. Впервые подразделения специального назначения выполнили высадку воздушного десанта с вертолетов Ми-8 АМТШ.

Также впервые в учениях задействованы подразделения Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и специального назначения ВС РФ и Монголии. Всего в учениях задействованы около 700 военных и 200 единиц техники с привлечением истребительной, штурмовой и армейской авиации.

Стоит отметить, что совместным российско-монгольским учениям «Селенга-2024» придается особое значение. Оно направленно на борьбу с международным терроризмом и проводится в канун 85-летия победы советско-монгольских войск над милитаристской Японией в ходе сражения на реке Халхин-Гол.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.