Су-25 ударили ракетами по врагу в приграничном районе Курской области

Штурмовики Су-25 ВКС России ударили по украинским боевикам в приграничном районе Курской области, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Атака велась по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в обозначенном регионе.

«Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям», - уточнили в оборонном ведомстве.

Применив вооружение, экипажи осуществили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром.

Все указанные цели были уничтожены, о чем позже доложила разведка. Кадры боевой работы публикует ведомство.

Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В войсках получил прозвище «Грач».

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.