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Бронегруппа на БМП-3 помогла штурмовикам захватить опорник ВСУ

Экипаж уничтожил до взвода противника в замаскированных опорных пунктах.
2024-08-25 08:49:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж БМП-3 мотострелкового подразделения 1-й гвардейской танковой армии уничтожил живую силу ВСУ в замаскированных опорных пунктах. Видео боевой работы военнослужащих группировки войск «Запад» опубликовало Минобороны России.

Бронегруппа на БМП-3 оказывала огневую поддержку штурмовикам. Экипаж получил координаты целей от подразделения воздушной разведки. Боевая машина направилась на закрытую огневую позицию и открыла огонь из 100-миллиметровой пушки по живой силе ВСУ в лесополосе. Экипаж уничтожил до взвода противника в замаскированных опорных пунктах.

В это время штурмовые группы мотострелкового подразделения подошли на нужную дистанцию и после артподготовки заняли вражеские позиции.

Бронегруппы на БМП-3 в зоне спецоперации работают прямой наводкой, сопровождают движение передовых отрядов и наносят контрудары по противнику. Экипажи бронемашин используют главный калибр - 100 миллиметров, 30-миллиметровую автоматическую пушку и пулемет.

Благодаря корректировке с воздуха боевые машины могут точно поражать цели на расстоянии в несколько километров из закрытых позиций, оставаясь незамеченными для противника.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВСУ #бмп-3 #штурмовики #бронегруппа #группировка войск запад
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