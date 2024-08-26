МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Опубликованы кадры задержания жителя Омска по делу о госизмене

В ходе допроса задержанный заявил, что передавал украинским спецслужбам данные о расположении цехов на территории оборонного предприятия.
Алексей Курильченко 2024-08-26 10:02:30
© Фото: ФСБ РФ © Видео: ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры задержания жителя города Омск, который подозревается в государственной измене. По данным следствия, фигурант уголовного дела собирал и передавал украинским спецслужбам информацию о работе одного из местных оборонных предприятий.

В ходе допроса задержанный подтвердил факт передачи киевскому режиму данных о предприятии. По его словам, украинские кураторы вышли с ним на связь в ноябре 2023 года. Он передавал спецслужбам данные о расположении цехов на территории предприятия. Задержанный добавил, что пошел на госизмену, потому что «хотел помочь» киевскому режиму.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ - «Государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации».

Оперативники продолжают работу по установлению всех обстоятельств совершенного нарушения, а также устанавливают преступные связи.

 

#в стране и мире #спецслужбы #«Омск» #ФСБ РФ #Задержание
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
2
Су-34. Работа в зоне СВО
3
Су-35С. Экстремально опасный
4
Высшая школа ВДВ
5
«Альфа». 50 лет
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
8
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 