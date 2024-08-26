Опубликованы кадры задержания жителя Омска по делу о госизмене

Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры задержания жителя города Омск, который подозревается в государственной измене. По данным следствия, фигурант уголовного дела собирал и передавал украинским спецслужбам информацию о работе одного из местных оборонных предприятий.

В ходе допроса задержанный подтвердил факт передачи киевскому режиму данных о предприятии. По его словам, украинские кураторы вышли с ним на связь в ноябре 2023 года. Он передавал спецслужбам данные о расположении цехов на территории предприятия. Задержанный добавил, что пошел на госизмену, потому что «хотел помочь» киевскому режиму.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ - «Государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации».

Оперативники продолжают работу по установлению всех обстоятельств совершенного нарушения, а также устанавливают преступные связи.