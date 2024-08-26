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ФСБ задержала жителя Омска за передачу данных о работе предприятия ОПК

По данным следствия, фигурант передавал украинским спецслужбам материалы о работе оборонного предприятия.
Алексей Курильченко 2024-08-26 09:48:01
© Фото: ФСБ РФ © Видео: ФСБ РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Омска по подозрению в государственной измене. По данным следствия, фигурант передавал украинским спецслужбам материалы о работе оборонного предприятия.

Служба установила, что фигурант передавал киевскому режиму фотографии и видеозаписи с информацией о работе местного оборонного предприятия.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту оказания помощи иностранному государству, направленной против безопасности Российской Федерации.

#«Омск» #ФСБ РФ #Задержание #Госизмена
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