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СК завел дело о теракте после обстрела ВСУ белгородского Ракитного

Погибли пять человек, пострадали 12, в том числе три ребенка.
Ирина Егорова 2024-08-25 09:44:50
© Фото: vvgladkov, Telegram

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) после обстрела украинскими националистами села Ракитное Белгородской области.

«Случилось самое страшное - погибли 5 мирных жителей. 12 человек мирных жителей ранено, 9 из них госпитализировано, 6 человек в тяжелом состоянии», - написал глава региона Вячеслав Гладков.

Из 12 пострадавших - три ребенка, среди которых 16-летняя девочка - ей провели операцию, она в реанимации в Детской областной больнице.

Следователи  устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, сообщает пресс-служба СК.

Также повреждения получил газопровод - без газа остались поселок Ракитное, села Борисполье и Новоленинское. Кроме того, есть повреждения на линии электропередачи. Обстрелом повреждены 10 частных домовладений, два коммерческих объекта и четыре легковых автомобиля, ранее сообщал Гладков.

#в стране и мире #белгородская область #ВСУ #атака #Обстрел #СК РФ #Уголовное дело #Гладков
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