МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Гладков: 5 человек погибли и 12 ранены при обстреле поселка Ракитное

Среди пострадавших трое детей. Четверо взрослых в тяжелом состоянии.
Владимир Рубанов 2024-08-25 03:27:39
© Фото: vvgladkov, Telegram

Пять человек погибли и 12 ранены во время ночного обстрела ВСУ поселка Ракитное в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Вооруженные силы Украины посреди ночи нанесли жестокий террористический удар», - написал губернатор.

В числе пострадавших есть трое детей. 12-летнему мальчику оказали помощь на месте, он будет лечиться амбулаторно. Еще двоих детей с осколочными ранениями бригады скорой помощи доставляют в детскую областную клиническую больницу.

Двое раненых взрослых остались в Ракитянской ЦРБ, семерых везут в Белгород. В тяжелом состоянии находятся четыре человека. Женщина получила осколочное ранение брюшной полости. Ее оперируют в Ракитянской ЦРБ. У троих мужчин минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Их везут в областную клиническую больницу.

Из-за повреждения газопровода временно без газа остались поселок Ракитное, села Борисполье и Новоленинское. Кроме того, есть повреждения на линии электропередачи.

Обстрелом повреждены 10 частных домовладений, два коммерческих объекта и четыре легковых автомобиля.

#Украина #белгородская область #ВСУ #Гибель людей #Обстрел #раненые #жертвы #Вячеслав Гладков #Ракитное
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 