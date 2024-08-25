Гладков: 5 человек погибли и 12 ранены при обстреле поселка Ракитное

Пять человек погибли и 12 ранены во время ночного обстрела ВСУ поселка Ракитное в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Вооруженные силы Украины посреди ночи нанесли жестокий террористический удар», - написал губернатор.

В числе пострадавших есть трое детей. 12-летнему мальчику оказали помощь на месте, он будет лечиться амбулаторно. Еще двоих детей с осколочными ранениями бригады скорой помощи доставляют в детскую областную клиническую больницу.

Двое раненых взрослых остались в Ракитянской ЦРБ, семерых везут в Белгород. В тяжелом состоянии находятся четыре человека. Женщина получила осколочное ранение брюшной полости. Ее оперируют в Ракитянской ЦРБ. У троих мужчин минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Их везут в областную клиническую больницу.

Из-за повреждения газопровода временно без газа остались поселок Ракитное, села Борисполье и Новоленинское. Кроме того, есть повреждения на линии электропередачи.

Обстрелом повреждены 10 частных домовладений, два коммерческих объекта и четыре легковых автомобиля.