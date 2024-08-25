Накануне в Киеве отмечали очередную годовщину «независимости». 24-го августа 91-го года Украина начала свой путь в сторону свободы и процветания. Шли долго, но безуспешно. Сегодня страна переживает национальную катастрофу. Самое страшное, что сами украинцы этого не осознают.

Главный государственный праздник Владимир Зеленский встречал с европейскими политиками второго сорта. Делегации из Вашингтона, Лондона, Парижа или Берлина не приехали. Зато съехались отъявленные русофобы. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните публично заявила о планах перекроить границы России и ввести на ее территорию войска НАТО.

Еще один киевский гость - польский президент Анджей Дуда. Приехал с необъявленным визитом. Рассказал, что предложил лидерам стран НАТО сбивать с их территорий российские ракеты, летящие над Украиной. Войдя в раж, Зеленский и Дуда начали фантазировать о победе над Россией и разыгрывать по ролям телефонный разговор по такому случаю.

Украина действительно стала независимой - от суверенитета, прогресса и здравого смысла. Вот что осталось от той самой незалежности спустя 33 года. Своими руками майданные мятежники уничтожили авиа- и судостроение, военную промышленность, металлургию и почти половину добывающих предприятий. Из крупнейшего экспортера мяса, молока и овощей Киев превратился в импортера. Режим Зеленского навечно загнал Украину в долги перед Западом.

«Уже удалось тем, кто реально управляет Украиной, накачать эту территорию такими кредитами, которые никто не собирается возвращать деньгами, никто не будет требовать от Украины деньги, будут брать территориями, недрами, природными ископаемыми, инфраструктурой, портами, атомными станциями и всем прочим», - предупредил эксперт движения «Другая Украина Александр Дудчак.

Украина потеряла 22 процента территории. Теперь ее площадь меньше Испании, с каждым днем сокращается еще. Только при Зеленском госдолг Украины вырос вдвое до астрономической суммы - 152 миллиардов долларов. По уровню ВВП это единственная постсоветская страна, которая так и не вышла на уровень 90-го года. Показатель снизился на четверть. За два года с Украины уехали восемь миллионов человек. Судя по такой динамике, через пару лет праздновать независимость будет некому, да и незачем.

О катастрофических итогах самостоятельной украинской политики и провальном курсе нынешней власти в Киеве в материале Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».