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Дуда: польские танки PT-91 Twardy применяют в Курской области

Польский президент находится с неанонсированным визитом в Киеве, куда прибыл в субботу 24 августа.
Елизавета Кондрикова 2024-08-24 22:49:48
© Фото: Pavlo Bahmut, Keystone Press Agency Globallookpress

Президент Польши Анджей Дуда признал, что переданные Украине польские танки участвуют в нападении ВСУ на Курскую область. Его выступление транслировало Польское телевидение.

«Танки PT-91 Twardy, переданные нами из Польши более года назад, сегодня находятся на поле битвы... в Курской области», - сказал польский глава на совместной пресс-конференции с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Он добавил, что Польша и далее будет оказывать военную помощь Украине, а также вновь отметил приверженность Варшавы поддержке Киева в его «стремлении вступить в ЕС и НАТО».

Напомним, Дуда находится в Киеве, куда он приехал в субботу 24 августа с необъявленным заранее визитом для участия в мероприятиях по случаю Дня независимости Украины. В Киев также прибыла глава Литвы Ингрида Шимоните.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал террористическое нападение ВСУ на курское приграничье «обороной» Украины и заявил, что страна имеет на это право.

#танки #Украина #Польша #Курская область #ВСУ #Анджей Дуда #помощь Украине
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