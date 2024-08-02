Виктор Бут призвал россиян быть осторожными при поездках за границу

Российский предприниматель, осужденный в 2012 году на 25-летнее пребывание в американской тюрьме, Виктор Бут призвал россиян быть осторожными при посещении недружественных стран, поскольку они не прекращали «охоту на русских».

По его словам, для стран Запада не составит труда посадить в тюрьму кого-либо из россиян, невзирая на то, совершали ли они какие-либо правонарушение. Для этого специалисты «придумают историю», добавил Бут, отметив, что так было в его случае - «попросят сценаристов из Голливуда что-то написать, и на этом сделают уголовное дело»

«Любая возможность для них посадить кого-то из русских - они будут пользоваться этим, тем более что идет эскалация. Поэтому здесь надо быть предельно осторожными. И даже не надо думать, что "я ничего не совершал"», - предупредил он.

В эфире радио Sputnik он поделился впечатлениями от прошедшего обмена заключенных в странах НАТО россиян на осужденных в России лиц. Произошедшее событие он назвал очень радостной новостью, поблагодарив МИД, спецслужбы и всех причастных к этому обмену.

«Это очень радостная новость для всех нас. Удалось впервые вернуть сразу такое количество наших соотечественников, которые оказались в трудной ситуации. Низкий поклон и большое спасибо нашим спецслужбам, МИД, всем, кто участвовал в сложной подготовке, в этом невероятном по сложности переговорном процессе», - рассказал Бут изданию.

Сам предприниматель в 2022 году был обменен на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков.

Напомним, что 1 августа состоялся обмен заключенными между Россией и западными странами. Встречать освобожденных россиян приехал президент Владимир Путин прямо к трапу прилетевшего самолета летного отряда «Россия». Он поблагодарил их за верность присяге и Родине.