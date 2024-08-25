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Дуда заявил, что Польша потратила 3,3% своего ВВП на помощь Украине

Варшава потратила более 26 миллиардов долларов.
Сергей Лебедев 2024-08-25 18:23:29
© Фото: Marcin Banaszkiewicz, Fotonews, Globallookpress

Польша потратила на помощь Украине около 3,3% своего валового внутреннего продукта. Об этом заявил президент республики Анджей Дуда в эфире YouTube-канала Zero. По его словам, страна на эти цели потратила около 100 миллиардов злотых (более 26 миллиардов долларов).

«В сумме помощь для Украины, вся, то есть и военная и не военная, гуманитарная - это около 3,3% нашего ВВП брутто», - сказал он.

Напомним, накануне Анджей Дуда посетил Киев. Там он принял участие в мероприятиях по случаю Дня независимости Украины. В ходе визита политик признал, что польские танки участвуют в нападении ВСУ на Курскую область. 

Анджей Дуда добавил, что Польша и далее будет оказывать военную помощь Украине.

#в стране и мире #Украина #Польша #Киев #ввп #Анджей Дуда
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