Сноуден заявил, что Макрон опустился до взятия заложников

Французский президент Эммануэль Макрон опустился до уровня взятия заложников как средства получения доступа к частным коммуникациям. Об этом заявил бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, комментируя задержание Павла Дурова. Случившееся, по его словам, является посягательством на права человека и свободу слова.

«Это унижает не только Францию, но и весь мир», - добавил он.

Напомним, Сноуден известен тем, что в 2013 году передал журналистам секретную информацию АНБ о тотальной слежке американских спецслужб за людьми по всему миру. В США ему заочно предъявлены обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности.

Также Сноуден был объявлен американскими властями в международный розыск. Сейчас он проживает в России.